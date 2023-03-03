Петербургский метрополитен ищет новый дом для рыжего пса Фили / Фото: Метро Петербурга

В Санкт-Петербурге метрополитен ищет дом для рыжего пса Фили. Собака пришла погреться на станцию метро "Купчино" 9 января 2023 года. Неравнодушные работники подземки приютили собаку, в надежде, что вскоре найдется его хозяин. Но владелец хвостатого красавца так и не появлялся. Тогда его отправили в ветклинику и на передержку. Об этом рассказали в пресс-службе городского метро.

- Пес находился в клинике. Мы связались с ней и узнали, что если хозяин не появится, то его стерилизуют и выпустят на улицу. Хозяин так и не появился. После стерилизации мы его забрали и поместили на платную передержку за городом, где он сейчас и находится, - рассказали в метро.

Филя, так назвали собаку, оказался очень любопытный и ласковый. У него много энергии, при этом, он очень обучаем. Сейчас ему ищут новую семью.

- Дорогие пассажиры, Филя умеет дружить по-настоящему и нуждается в своём человеке!