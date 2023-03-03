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НовостиОбщество3 марта 2023 9:56

Мобилизованный из Ленобласти погиб по пути на службу

Мужчина скончался в Белгородской области
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Мобилизованный из Ленобласти погиб по пути на службу

Мобилизованный из Ленобласти погиб по пути на службу

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мобилизованный из города Луги Ленинградской области погиб по пути на службу. Об этом стало известно 3 марта 2023 года. Сама же трагедия произошла еще в ноябре прошлого года, когда военный уже был в Белгородской области. По предварительным данным, сначала родным погибшего не хотели предоставлять выплаты, однако в соцкомитете Ленобласти spb.kp.ru сообщили, что ситуация находится под контролем.

- По обращению родственников погибшего военнослужащего специалисты комитета по социальной защите населения на связи с семьей, готовы оказать всю необходимую помощь и сопровождать по всем вопросам. Проведена экспертиза первоначально принятого филиалом Лужского района решения в части правовых нюансов по территориальному отнесению, - рассказали в комитете.

Также в комитете заверили, что решение будет пересмотрено и принято в пользу семьи.