Мобилизованный из Ленобласти погиб по пути на службу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мобилизованный из города Луги Ленинградской области погиб по пути на службу. Об этом стало известно 3 марта 2023 года. Сама же трагедия произошла еще в ноябре прошлого года, когда военный уже был в Белгородской области. По предварительным данным, сначала родным погибшего не хотели предоставлять выплаты, однако в соцкомитете Ленобласти spb.kp.ru сообщили, что ситуация находится под контролем.

- По обращению родственников погибшего военнослужащего специалисты комитета по социальной защите населения на связи с семьей, готовы оказать всю необходимую помощь и сопровождать по всем вопросам. Проведена экспертиза первоначально принятого филиалом Лужского района решения в части правовых нюансов по территориальному отнесению, - рассказали в комитете.

Также в комитете заверили, что решение будет пересмотрено и принято в пользу семьи.