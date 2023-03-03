Станция метро «Площадь Александра Невского 2» в Петербурге изменит режим работы с 4 марта

Станция метро "Площадь Александра Невского" в Санкт-Петербурге изменит режим работы. Речь идет о вестибюле №2. Изменения вступят в силу с 4 марта 2023 года в связи с закрытием на ремонт станции метро "Ладожская". Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

- Изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Площадь Александра Невского 2". С 4 марта года вестибюль будет работать с 05-32 до 00-31 часов без выходных, - сообщили в пресс-службе городского метро.

Таким образом, вестибюль станции метро будет открываться на полтора часа раньше, чем обычно.

Напомним, что на время ремонта станции "Ладожская" наземный транспорт изменит свой маршрут, чтобы развозит пассажиров. Также будет запущен бесплатный трамвай.