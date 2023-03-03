Набережную Карповки и парк Авиаторов в Петербурге полностью благоустроят до конца года

Набережная хороша и для семейных прогулок, и для детского досуга. Фото: Артем КИЛЬКИН

До конца 2023 года в Петербурге наконец доведут до идеала несколько крупных рекреационных зон. Речь идет о набережной реки Карповки в Петроградском районе и парке Авиаторов в Московском районе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила зампредседателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

- В этом году закончим пятый этап работ на набережной Карповки, получится длинная благоустроенная рекреационная зона. Это один из больших проектов комитета по благоустройства и районной администрации. Природно-рекреационные каркасы в городе особенно актуальны для центральных территорий города, где не хватает подобных пространств, - отметила чиновница.

Обновлять парк Авиаторов начали в 2022 году и, по словам Канунниковой, закончат в грядущем октябре.

Всего в Петербурге в 2023 году планируют построить, обновить и открыть 69 общественных пространств.