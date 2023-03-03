Обновление Удельного парка в Петербурге начнется в 2024 году

Лесной дух парка постараются совместить с современным функционалом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удельный парк, расположенный на севере Петербурга, собираются обновлять. К концу 2023 года городские власти рассчитывают согласовать проект по благоустройству этого куска леса посреди городской инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сказала замглавы комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

- Удельный парк мы уже два года проектируем с комитетом по охране памятников, это серьезная работа. Создана рабочая группа с местными жителями. Хотим и сохранить лесной блок, и сделать в нем удобную функциональную структуру, - отметила чиновница.

Канунникова выразила надежду, что согласовать проект работ действительно удастся в текущем году. На реализацию благоустройства чиновники рассчитывают отвести два года.

До нового года петербуржцам представят два других обновленных объекта: набережную реки Карповки, где стартовал пятый этап работ, и парк Авиаторов в Московском районе.