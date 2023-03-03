В Сети появилось видео того, как двери автобуса сломали ногу школьнику в Петербурге

Появилось видео того, как автобус зажал школьника дверью в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

В Сети появилось видео момента, как подростка зажало в дверях автобуса в Петербурге. Напомним, 16-летний школьник попал в западню в четверг, 2 марта, на улице Композиторов на севере города. Нога юноши застряла в дверях, он проехал пару метров, пока другие пассажиры не потребовали водителя остановиться. Парень угодил в больницу с закрытым переломом стопы.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, подросток сам попал в «капкан». Когда двери автобуса закрылись, и транспорт тронулся, парень отжал двери и попытался выскочить наружу.

- Стаж водителя составляет 35 лет, в «Пассажиравтотрансе» он трудится восьмой год. За последние два года он ни разу не нарушил ПДД. В данном инциденте пассажир стремительно попытался покинуть салон после того, как двери уже закрыли. Это грубое нарушение техники безопасности, которое и привело к травмам, - подчеркнули в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Добавим, что по факту инцидента проверку проводят и на предприятии, и в полиции.