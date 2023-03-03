Новая партия вакцины от коронавируса в 32 тысячи комплектов доз поступила в Петербург

Для петербуржцев поступила новая партия вакцины от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург поступила новая крупная партия вакцины от коронавируса. 3 марта 2023 года на склад ОАО «Фармбаза» прибыло 32 тысячи комплектов доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». В ближайшее время она появится в поликлиниках. Об этом сообщили в Смольном.

- У жителей города есть возможность выбрать способ введения вакцины. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» применяется как инъекционно через укол в плечо, так и интраназально – введение через нос с помощью специальных насадок. Сертификат выдается как в первом, так и во втором случае, - рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Всего в Петербурге вакцинированы более 3,3 миллионов человек, из которых 7,6 тысячи - это дети. Причем, через нос вакцинированы уже почти 31 тысяча человек. Ревакцинированных на данный момент более 893 тысяч жителей города.