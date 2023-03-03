Умер кот Филимон, знаменитый научный сотрудник Выборгского замка в Ленобласти

Умер хранитель Выборгского замка кот Филимон / Фото: Выборгский замок

В Выборгском замке в Ленинградской области умер известный рыжий кот Филимон. Сэр Филимон, как его называли здесь, был официальным мяучным сотрудником научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника, а также единственным настоящим хозяином замка. Об этом 3 марта 2023 года рассказали в музее-заповеднике.

- Он выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, умело и эффектно позировал при этом, а некоторым даже позволял себя погладить. Любил демонстративно пить из большой лужи в Верхнем дворе. Территорию острова содержал в порядке, тщательно контролировал популяцию полевок и крыс, изгонял «чужаков», - вспоминают о нем сотрудники замка.

Также Филимон всегда строго следил за ходом реставрации. Он был один из самых известных и медийных котов региона и страны, даже имел профессиональные награды.

Кот умер в возрасте 18 лет от неоперабельного рака.