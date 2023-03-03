Росгвардия задержала неадекватного мужчину, бросавшегося под автомобили в Петербурге

На проспекте Космонавтов мужчина под наркотиками бегал по проезжей части и бросался на автомобили Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Росгвардия задержала мужчину, который устроил настоящий переполох в Московском районе города. Вечером 2 марта 2023 года на проезжей части на проспекте Космонавтов появился неадекват, который вел себя очень странно и агрессивно, а также бросался под машины. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Около шести часов вечера на проспекте Космонавтов наряд вневедомственной охраны задержал неадекватного мужчину, который бегал по проезжей части на оживленной магистрали, - пишет издание.

Мужчину заметили бойцы Росгвардии, когда патрулировали местность. Они заметили, что мужчина бегает по проезжей части и бросается на автомобили, создавая опасные ситуации на дороге.

В итоге неадеквата задержали и отправили в отделение полиции. Предварительно, он был под действием наркотиков.