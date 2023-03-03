Девять нелегальный свалок обнаружено в Московском районе Петербурга за сутки

Девять нелегальных свалок обнаружено в Московском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всего лишь за одни сутки в Московском районе Санкт-Петербурга было обнаружено сразу девять незаконных свалок. Причем часть из них завалена опасными отходами. Об этом 3 марта 2023 года пишет "Мойка78" со ссылкой на прокуратуру города.

- Строительный мусор складировался на участках № 17 и № 42 на улице Взлетной. На данный момент нарушитель обнаружен не был, но найденные свалки в скором времени планируется убрать, - пишет издание.

Всего на территории района рядом находились девять свалок. На некоторых из них находятся отходы четвертого и пятого класса опасности.

Так как ответственных за образование свалок пока не нашли, требования по ликвидации ляжет на администрацию района.