Суд отправил в психушку мужчину, устроившего резню в больнице в Колпино Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, устроившему резню в больнице №33 в Колпино. Суд признал нападавшего неадекватным и отправил его на принудительное лечение в психушку. Об этом 3 марта 2023 года сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд применил к Телицину ПММХ в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили в суде.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Ночью 35-летний пациент напал с ножом на своих соседей по палате в хирургическом отделении. Он успел ранить четверых человек, нанеся девять ударов. Благо, убить он никого не успел, так как на крики прибежали врачи, которые в свою очередь вызвали Росгвардию.