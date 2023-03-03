Новый парк с пешеходным фонтаном появится на Васильевском острове

На Васильевском острове благоустроят новый парк с фонтаном и двумя площадками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Васильевском острове в Петербурге собираются создать новый парк с пешеходным фонтаном. Называться он будет Линейным. Об этом пообещал замглавы районной администрации Владлен Родионов. По его словам, благоустройство территории начнется уже в 2023 году. Речь о сквере Володина вдоль Морской набережной. Там обещают высадить много деревьев и кустарников, а также построить игровую и спортивную зоны. По планам, на благоустройство уйдет два года.

- На месте сделают экотропинки. Хочу сказать, что это место будет вроде оазиса посреди транспортных магистралей и многоэтажных домов, - сообщил чиновник.

К слову, всего в 2023 году в Северной столице собираются привести в порядок более 60 общественных пространств. Некоторые из них благоустроят с нуля.