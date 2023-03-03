Жители Нарвской заставы просят самостоятельно решить судьбу квартала

В феврале 2023 года депутаты выступили за исключение квартала Нарвская Застава из программы «Развитие застроенных территорий».

Жители Нарвской заставы (реновация территории ведется в рамках программы «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге», оператором которой выступает компания «СПб Реновация» (входит в группу «Самолет») направили петицию к Александру Беглову, в которой просят губернатора Санкт-Петербурга дать им право самостоятельно решить судьбу квартала. Авторы обращения отмечают, что голоса реальных жителей территории, на которой планируется реновация, не слышны из-за политической активности некоторых депутатов и градозащитников, чьей целью, по их мнению, является пиар. Они не живут в Нарвской заставе и при этом выступают против реновации жилья, построенного в 50-е годы прошлого столетия, отмечается в петиции.

- Это не мешает неким градозащитникам и депутатам, которые проживают в других районах города, регулярно приезжать в наш квартал и выступать от лица меньшей части жителей против обновления Нарвской заставы. При этом наши голоса их не интересуют, так как на них не привлечь внимание СМИ. А тем временем, жителей, выступающих за реновацию, точно больше половины, - пишут жители Нарвской заставы.

В обращении отмечено, что в домах, построенных более 70 лет назад из строительного мусора, нет ванных комнат, а стены можно проломить голыми руками. Квартал включили в программу «Развитие застроенных территорий» еще в 2009 году. Она предполагает, что каждый житель должен дать согласие на переезд из своего жилья в новую квартиру или на получение денежной компенсации.

- То есть сейчас у каждого собственника есть право голоса – участвовать или нет в программе реновации. Сейчас же, под давлением политизированных активистов и градозащитников, их пытаются лишить права решать – нужна реновация или нет, - говорится в петиции, размещенной на сайте.

Отметим, в квартале предполагается улучшить жилищные условия более 1000 семей. В феврале 2023 года депутаты выступили за исключение квартала Нарвская Застава из программы «Развитие застроенных территорий».