Власти Петербурга продолжат объединять и расширять городские школы

В Петербурге продолжат практику слияния и укрупнения городских школ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Процесс слияния и укрупнения общеобразовательных школ в Санкт-Петербурге продолжится, заявила вице-губернатор города Ирина Потехина в интервью «Деловому Петербургу». По словам чиновницы, городские власти не планируют останавливаться на достигнутом.

Успешным примером данной программы считается лицей №326 Красносельского района. В нем после объединения с другими школами теперь учатся более двух тысяч ребят.

- Понятно, что все школы не могут быть одинаково выдающимися. В силу и материально-технической разницы, и кадровой. Но «петербургский стандарт качества» мы должны обеспечить всем детям. Один из достаточно быстрых инструментов решения этой задачи - создание образовательных комплексов, когда объединяется потенциал сразу нескольких школ, - считает чиновница.

Тем не менее такая практика вызывает недоверие и отторжение у некоторых учеников и их родителей, поэтому процесс слияния, как обратила внимание Ирина Потехина, проходит очень вдумчиво и с учетом всех плюсов и минусов. Ни одна школа не теряет своего потенциала, а только приумножает его, подытожила вице-губернатор.