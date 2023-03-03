Неизвестный выстрелил в окно детского сада на Болотной улице в Петербурге

Кто-то выстрелил в окно детского сада на Болотной улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестный выстрелил в окно детского сада на Болотной лице в Петербурге. Заявку об этом происшествии получили в полиции утром 2 марта. Одна из воспитательниц дошкольного учреждения заметила дырку в стекле и посчитала, что она похожа на пулевое отверстие. Теперь тщательную проверку в детсаду проводят сотрудники МВД и выясняют, была ли это чья-то случайная шалость, или виноват настоящий хулиган.

- В полицию обратилась заведующая детским садом, который находится в доме №3 на Болотной улице. Сейчас специалисты подсчитывает сумму ущерба. По факту инцидента проводится проверка, - прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что детский сад продолжает работать в обычном режиме. Видели ли сотрудники учреждения кого-то подозрительного рядом, пока неизвестно.