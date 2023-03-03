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НовостиОбщество3 марта 2023 15:41

Пассажиров Пулково теперь встречают «агенты по гостеприимству» старше 50 лет

Пассажиры уже высоко оценили их старания
Григорий ПЕТРОВ
Гостеприимные агенты теперь встречают пассажиров Пулково. Фото: Пулково

Гостеприимные агенты теперь встречают пассажиров Пулково. Фото: Пулково

В петербургском аэропорту Пулково открылся проект «Старшие». В его рамках на должность «Агента по гостеприимству» теперь принимают сотрудников «серебряного возраста», то есть старше 50 лет. Они отвечают на вопросы пассажиров и помогают им ориентироваться в аэропорту. Старшим предлагается гибкий график работы, бесплатное питание и официальное оформление по Трудовому кодексу РФ.

Фонд «Добрый город» сформировал первую команду «Старших» в количестве 15 человек. В рамках проекта они приобретут профессиональные навыки общения с пассажирами и гостями аэропорта, а также знания авиационной сферы.

- Трудоустройство людей старшего возраста - одно из основных направлений работы программы «Старшие». Мы создаем проекты, менеджерами и администраторами которых становятся сами старшие, – рассказала Екатерина Беккер, пиар-менеджер фонда.