Пассажиров Пулково теперь встречают «агенты по гостеприимству» старше 50 лет

Гостеприимные агенты теперь встречают пассажиров Пулково. Фото: Пулково

В петербургском аэропорту Пулково открылся проект «Старшие». В его рамках на должность «Агента по гостеприимству» теперь принимают сотрудников «серебряного возраста», то есть старше 50 лет. Они отвечают на вопросы пассажиров и помогают им ориентироваться в аэропорту. Старшим предлагается гибкий график работы, бесплатное питание и официальное оформление по Трудовому кодексу РФ.

Фонд «Добрый город» сформировал первую команду «Старших» в количестве 15 человек. В рамках проекта они приобретут профессиональные навыки общения с пассажирами и гостями аэропорта, а также знания авиационной сферы.

- Трудоустройство людей старшего возраста - одно из основных направлений работы программы «Старшие». Мы создаем проекты, менеджерами и администраторами которых становятся сами старшие, – рассказала Екатерина Беккер, пиар-менеджер фонда.