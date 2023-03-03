Градсовет Петербурга одобрил постройку премиум-ЖК на территории Мытного двора

На месте Мытного двора построят ЖК премиум-класса. Фото: t.me/linchenko_spb

Градостроительный совет Санкт-Петербурга единогласно принял решение строить жилой комплекс на территории исторического Мытного двора. Об этом сообщается на официальном сайте правительства города. Напомним, Мытный двор с 18 века находится на Евгеньевской улице в центре Северной столицы.

- В ЖК будет входить четырехэтажный комплекс со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и воссозданием исторического здания, - написал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в своем официальном Telegram-канале.

Мытный двор снесен не будет, подчеркивает чиновник, ведь наряду с восстановлением исторического облика его застройки новое строительство жилого комплекса сформирует целостный вид Евгеньевской улицы.

Стройкой и реставрацией займутся «Студия 44» и девелопер «Охта Групп». Предполагается, что работы завершат к концу 2026 года.