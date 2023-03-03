По подозрению в особо крупных взятках задержали бывшего вице-губернатора Ленобласти

Бывшего вице-губернатора Ленобласти задержали по подозрению в крупной взятке. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Задержан бывший вице-губернатор Ленобласти, следствие подозревает его в многомиллионных взятках. В загородном доме экс-чиновника провели обыски. Следователи установили многочисленные факты взяток на сумму около 9 миллионов рублей. Ранее мужчина несколько лет проработал зампредом правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В этой должности экс-чиновник занимался проблемами обманутых дольщиков, расселением аварийного жилья и другими строительно-жилищными вопросами. Имя бывшего чиновника пока скрывают.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - сообщают в Следкоме.

Бывший чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.