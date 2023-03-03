Бесплатные билеты в Эрмитаж на 8 марта разобрали за пару часов

Электронные бесплатные билеты в Эрмитаж на 8 марта уже разобрали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все бесплатные входные билеты на 8 марта действительно уже разобраны, сообщили spb.kp.ru в Эрмитаже. Но речь только об электронных входных. Бесплатные билеты можно будет приобрести в кассах музея в порядке живой очереди, в день посещения - то есть 8 марта. Кассы в праздник будут работать с 11:00 до 17:00 часов.

- В зависимости от наполненности музея и пропускной способности в течение дня также могут добавляться билеты на сайт небольшими партиями, - уточнили уточнили spb.kp.ru в пресс-службе музея.

Ранее spb.kp.ru сообщали, что Эрмитаж решил устроить акцию к Международному женскому дню. В выходной день, 8 марта 2023 года, вход в Главный штаб и Главный музейный комплекс будет бесплатным для всех индивидуальных посетителей.