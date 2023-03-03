Беглов заявил о перезапуске двух автозаводов Петербурга в 2023 году

Работу двух автозаводов в Петербурге перезапустят в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что до конца 2023 года в городе перезапустят два автомобильных завода. При этом градоначальник не уточнил названия предприятий – не ясно, речь о «Хендае», «Тойоте» или «Ниссане». По словам губернатора, город справился с санкциями Запада и уходом иностранных компаний. Но есть одна отрасль, на которой перемены сказались болезненно – это именно автопром. Решение, как все исправить, у Смольного уже есть.

- Сейчас мы вместе с федеральным центром активно работаем над переформатированием этой отрасли. Есть варианты по оставленным производствам, по открытию новых направлений, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

К слову, производство автомобилей в Петербурге за 2022 год скатилась ниже некуда – сразу на 90 процентов. Крупным автоконцернам надоело искать новые логистические пути, поэтому производства закрыли. Известно, что власти Петербурга планируют начать выпуск новых моделей Lada на бывшем заводе Nissan.