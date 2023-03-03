Завод Hyundai в Петербурге закрыли, реорганизовали и готовят к перепродаже

Завод Hyundai в Петербурге вот-вот продадут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский завод корейского автопроизводителя Hyundai завершил процесс реорганизации производства, сообщил глава комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко «Интерфаксу Северо-Запад».

- Реорганизационные мероприятия на Hyundai подошли к концу, - заявил он в интервью.

Завод существовал с 2010 года. На нем в размере более 200 тысяч машин в год выпускали модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Однако в марте 2021 года в связи с западными санкциями в отношении России поставлять комплектующие из Южной Кореи в Россию стало трудно, поэтому завод приостановил работу. Теперь рассматриваются варианты его продажи. К слову, на еще одном автозаводе Северной столицы, Nissan, уже отчитались о том, что хотят в скором времени выпускать «Лады».