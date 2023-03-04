8 марта в Ленинградском зоопарке расскажут о мамах из мира животных

8 марта в Ленинградском зоопарке будет "женская" программа. Фото: Ленинградский зоопарк

Восьмого марта в Ленинградском зоопарке обещают представить необычную праздничную программу. Под стать Международному женскому дню там проведут лекции и другие тематические мероприятия о диковинных самках и самых заботливых мамах в мире животных. Как пишет online47.ru, посетителей ожидают и необычные экскурсии, а также игры-квесты и разнообразные творческие мастер-классы.

- В частности, специалисты зоосада расскажут о том, как мамы-звери заботятся о своих детенышах. А на мастер-классах детям помогут создать памятный подарок для мам, - рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

К слову, 8 марта для женщин, девушек и девочек приготовили сюрприз и в другом месте притяжения Петербурга – в Эрмитаж всех представительниц прекрасно пола будут пускать абсолютно бесплатно. Правда, электронные билеты уже разобрали.