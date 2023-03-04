Станцию «Ладожскую» в Петербурге закрыли на ремонт 4 марта

Вместо метро жителям предлагают использовать автобусы и трамвай. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Станция петербургского метро «Ладожская» ушла на ремонт. Пассажиров не будут туда пускать с 4 марта 2023 года. Как ранее сообщали в городском комитете по транспорту, терпеть неудобства местным жителям придется всего 11 месяцев. Именно столько времени «Ладожская» будет на ремонте.

За этот срок на станции планируют восстановить гидроизоляцию наклонного хода и отремонтировать все эскалаторы. Еще на «Ладожской» заменят водоотводящие зонты, внутренние системы и коммуникации, облицовку стен и напольное покрытие.

Взамен метро местным жителям предлагают временно пересесть на наземный транспорт. Пассажиров будет перевозить бесплатный трамвай-шаттл №30, для которого на мосту Александра Невского выделен специальный коридор, оборудованный делиниаторами. Также будут ходить автобусы №39 и 30. Интервал движения транспорта сократили до одной минуты.