Слабое потепление придет в Петербург в субботу 4 марта

Местами ожидается небольшой снег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выходные в Петербурге начнутся с небольшого потепления. И пусть уже наступила календарная весна, градусники термометра не спешат показывать плюсовые значения. Как рассказал метеоролог Михаил Леус на своей telegram-канале «Погода от шефа», все потому что город на Неве оказался на северной периферии очередного циклона.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует северная периферия циклонического вихря, выходящего своим центром в Новгородскую область. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, - сообщил синоптик.

Итак, 4 марта в Петербурге температура воздуха ожидается от -1 до +1 градуса, по области от -4 до +1 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.