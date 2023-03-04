Завершены поиски 15-летней девушки из Петербурга, не вернувшейся из школы

Поиски завершили спустя сутки после пропажи ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волонтеры и полиция завершили поиски пропавшей 15-летней девушки. 2 марта подросток не вернулась из школы и после этого ее родные забили тревогу. Они обратились за помощью к поисковикам отряда «Лиза Алерт Питер».

Пропавшая девушка была одета в белую куртку, черные брюки и белую шапку, с собой был школьный рюкзак. Спустя сутки, 3 марта волонтеры прекратили поиски.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, - сообщили волонтеры на страницах в соцсетях под фотографией ориентировки.

Сейчас волонтеры озадачены поисками другой девочки-подростка. 3 марта исчезла 13-летняя петербурженка из поселка Шушары. Ее местонахождение пока неизвестно, ориентировка на пропавшую появилась утром 4 марта 2023 года.