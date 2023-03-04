Разгневанный отец оттаскал за капюшон подростка на детской площадке, который оскорбил его дочь в Ленобласти

Девочка пожаловалась отцу на мальчишек, которые ее оскорбили во дворе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленобласти задержала мужчину, на которого пожаловались за избиение подростков. Во Всеволожске обеспокоенные жители обратились в отделение с сообщением 3 марта, якобы неадекватный человек напал на школьников на детской площадке.

На место выехал наряд, который и задержал мужчину 1982 года рождения. Как выяснилось, вечером того же дня ему пожаловалась дочь. По ее словам, мальчишки оскорбили ее. Разгневанный и выпивший отец пошел разбираться с обидчиками во двор на детскую площадку.

- Находясь с состоянии сильного алкогольного опьянения, выбежал во двор дома, подошел к мальчику, схватил его за капюшон и стал тащить, спрашивая, где его родители. Данное происшествие из окна увидела мать несовершеннолетнего и вызвала полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пояснения ситуации не спасло мужчину от наказания. На него составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.