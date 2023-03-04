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НовостиПроисшествия4 марта 2023 11:35

Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку во дворе жилого дома в Петербурге

Водитель сдавал назад и не увидел пешехода
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Пенсионерка скончалась от полученных травм.

Пенсионерка скончалась от полученных травм.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге мусоровоз сбил пожилую женщину. Все случилось 3 марта во дворе дома №11 на проспекте Культуры. Водитель служебной машины не заметил пешехода. Под колесами оказалась пенсионерка, сообщает полиция.

- При движении задним ходом по дворовой территории, совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении женщину, 1939 года рождения, которая от полученных телесных повреждений скончалась в больнице, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Следователи уже возбуди уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По факту ДТП проводится расследование.