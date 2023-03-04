Белорус ворвался в офис рекламного агентства в Петербурге и умер при странных обстоятельствах

В морге пытаются установить причину его смерти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге следователи выясняют причину внезапной смерти гражданина Белоруссии. Случилось это в день рождения 26-летнего мужчины, 3 марта его тело наши в офисе рекламного агентства в центре города.

Как рассказали в компании, иностранец ворвался к ним внезапно и вел себя агрессивно, нападал на сотрудников.

- Сотрудники агентства с целью обезвреживания неадекватного мужчины связали ему ноги лентой скотч и зафиксировали его корпус, прижав к полу. После этого была нажата тревожная кнопка, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Когда на вызов приехала охрана, то белорус был его жив и в сознании. Но спустя несколько минут умер. Сейчас тело иностранца отправили в морг для выяснения причины его смерти.