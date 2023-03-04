Водитель грузовика упал с моста на КАДе, а машина зависла на ограждении

Мужчина вылетел из кабины и упал на газон. Фото: vk.com/spb_today

На КАДе водитель грузовика пробил ограждение и вывалился из кабины. Он упал с высоты на землю, чудом не попав на проезжую часть. Жуткое ДТП случилось в субботу днем, 4 марта 2023 года. Видео последствий аварии появилось в Сети.

- Упал на газон. Живой лежит, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На видео видно, что на месте работают сотрудники МЧС, пожарная машина перекрыла одну полосу движения. Сам грузовик завис на мосту над КАД. О состоянии пострадавшего водителя пока не сообщается.