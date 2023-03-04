Аэропорт Пулково за два месяца обслужил 2,6 миллионов пассажиров

В феврале возобновили полеты в Китай спустя три года после начала пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский аэропорт Пулково за два месяца работы 2023 года обслужил 2,6 миллиона пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани в субботу, 4 марта 2023 года. Там заметили, что из общего числа около 2,2 миллиона это туристы, путешествующие по внутренним направлениям.

Назвали и самые популярные направления по России. Среди самых востребованных оказались Москва, Сочи, Калининград, Казань. Десятку замыкают Уфа и Мурманск.

- На международных линиях за два месяца в аэропорту Пулково обслужено 385 тыс. пассажиров. Лидерами среди направлений стали: Стамбул, Дубай, Минск, Ереван, Ташкент, Анталья, Душанбе, Самарканд, Ош и Шарм-эль-Шейх, - добавили в пресс-службе Пулково.

Напомним, в январе в Пулково появились новые рейсы. Из Петербурга можно улететь в Дубай и Ереван. А в феврале возобновили полеты в Пекин.