Реабилитационные центры для раненых участников спецоперации откроют в каждом районе Петербурга

В медицинском центре будет отделение для физиотерапии и лечебной физкультуры. Фото: gov.spb.ru

В каждом районе Петербурга откроют реабилитационные центры бойцов, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Одно такое учреждение появится на базе новой поликлиники №12 в Невском районе города. Здание 4 марта проверил губернатор Александр Беглов.

- В Петербурге сейчас реализуются предложения по созданию в каждой поликлинике мини-центров реабилитации для раненых участников специальной военной операции. В этой поликлинике уже работают специалисты, которые будут оказывать бойцам необходимую помощь, - отметил губернатор.

Планируется, что поликлиника в Невском районе уже начнет прием пациентов в конце марта или начале апреля. В медучреждении учли опыт работы в пандемию, в частности перераспределение потоков пациентов. Отдельный вход в женскую консультацию. В поликлинике будет отделения терапии, хирургии, лучевой диагностики, эндоскопии, а также дневной стационар на 20 коек. Создано отделение реабилитации с физиотерапией и лечебной физкультуры.