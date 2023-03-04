Следователи возбудили уголовное дело после нападения на подростка в Петербурге

Уголовное дело возбудили по статье «хулиганство». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уголовное дело возбудили после нападения на 17-летнего парня в Петербурге. Двое неизвестных мужчин избили подростка во дворе дома на Большом Сампсониевском проспекте 3 марта 2023 года. По данным полиции, они выстрелили в пострадавшего из ракетницы и ударили несколько раз в шею электрошокером. После этого злоумышленники скрылись, а молодой человек попал с травмами в больницу.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех произошедшего, обстоятельств, а также лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, - сообщает пресс-служба СК по Петербургу.

Отметим, уголовное дело возбудили по статье «хулиганство». Но самих нападавших пока не нашли. Известно, что они были в масках.