Комтранс опроверг слухи о гигантских очередях на бесплатные трамваи у метро «Ладожская»

Комитет по транспорту не увидел очередей на бесплатный трамвай в день закрытия "Ладожской". Фото: Комитет по транспорту Петербурга

Комитет по транспорту Петербурга опроверг слухи о больших очередях к бесплатным шаттлам у станции метро «Ладожская». С 4 марта она закрылась на 11-месячный ремонт. Вместо этого пассажирам предложили пересесть на наземный транспорт. Для этого пустили бесплатные трамваи до метро «Новочеркасская».

Тем временем, в соцетях появились видео больших очередей на остановке. Люди жаловались, что трамваи заполнены пассажирами и места для всех не хватает. А это ведь только суббота, что будет в будний день в часы пик.

Но комитет по транспорту уверяет, что места в бесплатных шаттлах хватит всем. Вместимость одного трамвая 150 человек, а интервал между транспортом всего одна минута.

- Трамвай №30 - тот самый бесплатный шаттл – останавливается специально рядом с конечной остановкой «Чижика». Прибывает «Чижик», и его пассажиры массово пересаживаются на шаттл. Отсюда десятки людей на остановке - поскольку одномоментно все. И на видео в сети видно, что как только открыли двери - люди зашли в трамвай, у него вместимость больше 150 человек, там поместились все с очень большим запасом. Все штатно, - ответили в комтрансе.