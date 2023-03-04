Свалившегося с эстакады КАДа водителя фуры госпитализировали в тяжелом состоянии

Полиция назвала причины ДТП на КАДе, где водитель фуры пробил ограждение и вылетел из кабины с моста. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В результате жесткого ДТП 4 марта на КАДе водителя грузового автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии. О травмах мужчины рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Напомним, что фура наехала на силовое ограждение и пробила его. Водитель выпал из кабины на землю под КАДом в районе Пулковского шоссе.

– Причиной столкновения стало то, что водитель грузовика не уступил дорогу при перестроении движущемуся в попутном направлении «Сузуки». Водитель легкового автомобиля не пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. – Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия.

Мужчина родился в рубашке - выжил. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Очевидцам авария больше напомнила замедленный фильм ужасов.

– Вдруг сверху полетели колеса, части машины, падающего водителя... Обломки ограждения приземлились на капот машины прямо перед нами! От шока помню только, как остановились у машины с развороченным капотом, и лежащего на земле окровавленного водителя фуры! Никому не желаю видеть такого! – сообщила очевидица аварии Татьяна Перфильева в группе «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Дорожники, прибывшие на место аварии, до сих пор ликвидируют ее последствия. Сломанное ограждение будут ремонтировать.