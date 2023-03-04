Суд отправил под домашний арест экс-депутата ЗакСа Ленобласти Фадичева

Под домашним арестом он пробудет до 1 мая. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения бывшему депутату ЗакСа Ленобласти Даниилу Федичеву. Такое решение принял Октябрьский районный суд Петербурга. Под арестом чиновник просидит до 1 мая.

Ранее Даниилу Федичеву предъявили обвинения по уголовной статье «Злоупотребление полномочиями». Он полностью признал вину.

Депутат ЗакСа Даниил Федичев раньше занимал должность гендиректора АНО «Дирекция комплексного развития территории Ленобласти». Он передал управления фирмой своему близкому родственнику. По версии следствия, парламентарий скрыл от наблюдательного совета организации ведения о заключенных договорах на сумму не менее 446 млн рублей.

- Федичев и защитник возражали, просили запрет определенных действий. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Федичеву домашний арест по 01.05.2023, - сообщили в объединенной пресс-службе суде.