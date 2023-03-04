Уползшего в лес тюлененка-потеряшку разыскивают в Ленобласти

Тюлененка, выбравшегося из Финского залива, разыскивают в лесу в Ленобласти. Фото: vk.com/sealrescue

В официальной группе «Спасение тюленей» сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» просят отыскать потеряшку-белька. Ранее ластоногого заметили в лесу на северном берегу залива западнее Большого Бора. С их слов, бедолага улегся на отдых вблизи ограждения предприятия, к нему отправились сотрудники комитета по животному миру Ленинградской области. Но найти белька на снегу в ночном лесу оказалось сложно. Несмотря на усилия волонтеров, сегодня малыш попадается только камерам видеонаблюдения.

– К сожалению, беспокойный тюлененок не дождался спасателей и опять уполз в неизвестном направлении, – говорится в сообществе «Спасение тюленей».

Многочасовые поиски детеныша по лесу оказались безуспешными: ветер и начавшаяся поземка замели следы.

Сообщество «Спасение тюленей» и редакция «КП» просит всех, кто находится в районе КС «Портовая» в ближайшие дни быть внимательными, чтобы поскорее найти потеряшку.