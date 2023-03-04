Бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина арестовали по делу о взятке на 8,5 миллионов

Чиновник занимался вопросами строительства в Ленинградской области. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина по делу о взятке на 8,5 миллионов рублей. Ранее чиновник курировал строительство в регионе, в том числе социальных объектов. Следствие считает, что он покровительствовал нескольким фирмам, таким как АНО «Дирекция». На него возбудили уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере».

Днем 3 марта экс-чиновника задержали. А 4 марта 2023 года Москвину предъявили обвинение, в этот же день состоялся суд об избрании меры пресечения.

- Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Москвину стражу по 02.05.2023, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, несколькими часами ранее 4 марта меру пресечения выбрали другому чиновнику – депутату ЗакСа Ленинградской области Даниилу Федичеву. Его обвиняют злоупотреблении должностными полномочиями. Только бывшего народного избранника отправили не в СИЗО, а под домашний арест.