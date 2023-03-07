Поезд насмерть сбил пенсионера на станции Сортировочная в Петербурге

72-летний мужчина переходил пути в неположенном месте Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские проводят проверку после гибели 72-летнего мужчины на железнодорожных путях. Трагедия произошла 6 марта на станции Сортировочная в Петербурге. На пенсионера наехал высокоскоростной поезд с сообщением «Санкт-Петербург-Москва».

- 72-летний мужчина переходил пути в неположенном месте, когда к нему приближался железнодорожный состав. Машинист подавал сигналы повышенной громкости, пытался экстренно затормозить. Но предотвратить трагедию не удалось, - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД по СЗФО.

Пострадавший пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне электричка сбила 24-летнего парня, который был в наушниках и не слышал приближения поезда. Пострадавшего госпитализировали с травмами, сейчас он проходит лечение.