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НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:54

Поезд насмерть сбил пенсионера на станции Сортировочная в Петербурге

72-летний мужчина переходил пути в неположенном месте
Анастасия НУРАДИЛОВА
72-летний мужчина переходил пути в неположенном месте

72-летний мужчина переходил пути в неположенном месте

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские проводят проверку после гибели 72-летнего мужчины на железнодорожных путях. Трагедия произошла 6 марта на станции Сортировочная в Петербурге. На пенсионера наехал высокоскоростной поезд с сообщением «Санкт-Петербург-Москва».

- 72-летний мужчина переходил пути в неположенном месте, когда к нему приближался железнодорожный состав. Машинист подавал сигналы повышенной громкости, пытался экстренно затормозить. Но предотвратить трагедию не удалось, - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД по СЗФО.

Пострадавший пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне электричка сбила 24-летнего парня, который был в наушниках и не слышал приближения поезда. Пострадавшего госпитализировали с травмами, сейчас он проходит лечение.