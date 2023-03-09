Три пассажира из Петербурга погибли в страшном ДТП под Брянском

Три человека разбились насмерть под Брянском. Фото: СУ СК России по Брянской области

Под Брянском в ужасную аварию попал автобус с пассажирами из Санкт-Петербурга. Три человека погибли на месте, сообщило СУ СК приграничного региона. ДТП случилось 9 марта на 165-м километре трассы Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск» в Жуковском районе.

«Хендай» двигался по трассе «Санкт-Петербург-Брянск» и лоб в лоб столкнулся с грузовиком марки DAF, который выскочил на встречную полосу. Шансов выжить у водитель, судя по фото с места, попросту не было.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажирка автобуса, а также водитель грузового автомобиля, - сообщает СК.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).