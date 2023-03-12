Петербург занял первое место по суточной смертности от коронавируса

Петербург занял второе место по суточной заболеваемости от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург занимает первое место по суточной смертности от коронавируса. За минувшие сутки в городе умерли 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом 12 марта сообщает федеральный штаб по заболеваемости.

- За сутки в Северной столице выявлено 1193 случая заболевания ковидом. Госпитализированы 62 человека, - приводит данные официальный сайт «Стопкоронавирус.рф».

Избавились от вируса и вернулись на работу и учебу 979 человек. По количеству заболевших Петербург занимает второе место после Москвы: в столице за сутки выявлено более двух тысяч новых пациентов с коронавирусом.