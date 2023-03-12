Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье12 марта 2023 9:40

Петербург занял первое место по суточной смертности от коронавируса

От болезни умерли 12 жителей города
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербург занял второе место по суточной заболеваемости от коронавируса

Петербург занял второе место по суточной заболеваемости от коронавируса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург занимает первое место по суточной смертности от коронавируса. За минувшие сутки в городе умерли 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом 12 марта сообщает федеральный штаб по заболеваемости.

- За сутки в Северной столице выявлено 1193 случая заболевания ковидом. Госпитализированы 62 человека, - приводит данные официальный сайт «Стопкоронавирус.рф».

Избавились от вируса и вернулись на работу и учебу 979 человек. По количеству заболевших Петербург занимает второе место после Москвы: в столице за сутки выявлено более двух тысяч новых пациентов с коронавирусом.