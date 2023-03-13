Полиция выявила незаконную вырубку леса на 100 млн рублей в Ленобласти

В Ленобласти экономическая полиция выявила масштабную схему хищения леса / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области полиция выявила крупное хищение леса в Приморском районе. Доход преступников превысил 100 миллионов рублей. Об этом 13 марта 2023 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Нелегальный бизнес организовали владелец и генеральный директор коммерческой фирмы, которая по официальному договору занималась вырубкой леса на территории Джатиевского участкового лесничества Приозерского участкового лесничества. Заказчиком выступила компания-арендатор лесного массива, - рассказали в полиции.

Но помимо официальной заготовки древесины, предприниматели залезли и на участки леса, где вырубка была запрещена. Оперативники установили, что в конце прошлого года браконьеры вырубили более 1,1 тысячи кубометров ели. Оказалось, что содействие преступникам оказывал местный лесничий.

Для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в следственные органы СК России.