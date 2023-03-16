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НовостиОбщество16 марта 2023 6:20

Среднесуточная температура воздуха в Петербурге повысилась до +3,6 градусов

В ночные часы в городе снова ожидается морозная погода
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Среднесуточная температура воздуха в Петербурге повысилась до +3,6 градусов

Среднесуточная температура воздуха в Петербурге повысилась до +3,6 градусов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге хоть пока ночами еще и холодно, в среднем температура воздуха уже стала положительной. Так, среднесуточная температура воздуха поднялась до плюс 3,6 градусов. А еще несколько дней назад, до начала потепления, была от минус 3 до минус 8,9 градусов. Об этом 16 марта 2023 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Циклон ушел, в его тылу похолодало. Вторую половину недели погоду будет определять антициклон, осадков практически не будет, а солнца должно быть много. Это и определит фон температуры не только в городе, но и по всей Ленинградской области, - рассказал синоптик.

Ночью в Петербурге снова будет морозно, а днем уверенный плюс. Правда, максимально температура будет подниматься до 2-4 градусов тепла. Новое потепление ожидается к выходным.