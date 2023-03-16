Трех работников «Водоканала» задержали за получение взятки в 310 тысяч рублей

Три сотрудника "Водоканала" из Петербурга попались на взятках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трех сотрудников «Водоканала» задержали в Петербурге. Их обвинили в получении взятки, о чем сообщает пресс-служба городского ГСУ СК РФ. Кроме этого силовики повязали и 43-летнего директора коммерческой фирмы. Его обвинили сразу по двум статьям: за дачу взятки и незаконный оборот боеприпасов. Во время обыска у бизнесмена нашли 30 патронов от огнестрельного оружия.

Но самое интересное в другом - как считают в СК, коммерсант давал взятки сотрудникам «Водоканала», чтобы они закрывали глаза на нарушения в принадлежащем ему здании на Ново-Александровской улице. Этому дому требовался капремонт. Теперь по предъявленным статьям горе-бизнесмену грозит срок от 2 до 15 лет.

- По версии следствия, обвиняемый с августа по декабрь 2021 года через посредника, также привлеченного к уголовной ответственности, передал инженерам «Водоканала» взятку на общую сумму 310 тысяч рублей, - сообщили следователи.

Сейчас задержанным сотрудникам «Водоканала», старшему специалисту и инженерам, грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается, устанавливаются новые подробности хитрой схемы.