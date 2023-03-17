Около 100 патриотических мероприятий прошли в Ленобласти в 2022 году

В Ленобласти прошло заседание Совета почетных жителей Ленобласти. Фото: t.me/lenobladminka

В 2022 году в Ленинградской области прошли около 100 патриотических мероприятий, на которых присутствовали 50 тысяч человек. В этом году этот показатель планируется увеличить. Направления патриотического воспитания обсуждались на заседании Совета почетных граждан при губернаторе Ленобласти 17 марта.

- Необходимо как можно больше молодежи вовлекать в наши общественные проекты. Сегодняшняя молодежь придет на смену и от того, как мы ее воспитаем, будет зависеть сохранение курса страны, ее авторитета, ее дальнейшее развитие, - отметил Александр Дрозденко.

По словам главы региона, школьникам и молодежи в сложившейся ситуации необходимо рассказывать о сути происходящих событий. Это поможет духовно развивать юных ленинградцев, воспитывать в них любовь к Родине и готовность встать на ее защиту.