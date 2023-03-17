Полиция рассказала о причинах жесткого ДТП с микроавтобусом на юго-западе Петербурга

Стала известна причина ДТП. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Полиция Петербурга рассказала о предварительных причинах аварии в Красном Селе. Напомним, 17 марта микроавтобус вылетел на остановку общественного транспорта и сбил толпу людей. Из-за ДТП пострадали шесть человек, трое из которых – дети.

- Водитель микроавтобуса «Форд» не смог сориентироваться в дорожной обстановке и потерял управление, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, полиция проводит проверку после жесткой аварии. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи ГУ МВД России проводят следственные действия.