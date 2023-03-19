ТРК «Континент» на Бухарестской улице срочно эвакуировали по сигналу тревоги

В ТРК "Континент" на Бухарестской улице сработала пожарная тревога Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ТРК «Континент» на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга срочно эвакуировали. В помещениях торгового комплекса сработала пожарная тревога. Видео эвакуации в spb.kp.ru прислали наши читатели.

- Всех людей выгнали, мы сидели в кинотеатре, когда сирена началась, - рассказала spb.kp.ru наша подписчица.

На кадрах видно, как люди в панике бегут в сторону выходов по указанию сигнала тревоги: «Всем срочно покинуть помещение согласна плану эвакуации».

Причины, по которым сработала пожарная сигнализация в ТРК «Континет» на Бухарестской улице уточняются. Администрация торгового центра на телефонные звонки не отвечает. Официальных комментариев от МЧС оперативно получить не удалось. Детали происшествия уточняются.