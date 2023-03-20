Мужчина погиб и пострадала женщина в квартирном пожаре на севере Петербурга

Мужчина погиб в квартирном пожаре на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга утром 20 марта 2023 года произошел страшный пожар, в котором погиб человек. В половине шестого утра на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме на Комендантском проспекте в Приморском районе. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 5:25 часов поступило сообщение о возгорании в доме 55, корпус 1, по Комендантскому проспекту. В квартире-студия обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров, - рассказали спасатели.

С огнем прибыли бороться три пожарные машины и 15 человек личного состава. Из горящей квартиры они эвакуировали женщину. Ее госпитализировали в больницу.

Спустя полчаса огонь был уже ликвидирован. Но на месте пепелища спасатели нашли еще одного человека. Погибшего мужчину.

На данный момент на месте проводятся работы. Устанавливается причина возгорания.