Тепло до плюс 9 градусов и переменная облачность будет в Петербурге 20 марта

Тепло до плюс 9 градусов будет в Петербурге 20 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается весна. Температура воздуха все выше, остатки снега тают все активнее. В понедельник, 20 марта 2023 года, в Северной столице ожидается приятная и теплая погода с переменной облачностью. А температура поднимется до плюс 9 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться влиянием и приближением фронтального раздела с запада. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, пока без существенных осадков, а дожди начнутся только в начале ночи, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 7-9 градусов, по Ленинградской области до плюс 5-10 градусов. Ветер снова юго-западный 3-8 метров в секунду.

Во вторник ночь в Петербурге уже испортится погода. Пойдут дожни, а местами даже мокрый снег. Но днем это прекратится и температура поднимется до 4-6 градусов тепла.