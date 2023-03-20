Рекордное тепло ожидается в Петербурге 20 марта за последние 33 года

20 марта может побить рекорд тепла в Петербурге за последние 33 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хорошая и теплая погода очень быстро пришла в Санкт-Петербург, растопив уже почти весь снег и подсушив дороги. Так, в 9 часов утра 20 марта 2023 года в городе уже плюс 4 градуса, но на этом погода не остановится. Вероятно, сегодняшний день станет рекордно теплым для данного числа. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Максимум температуры, который был установлен 14 марта в плюс 7,9 градусов, явно перекроем, но есть все условия «замахнуться» и на абсолютный рекорд этого дня - плюс 10,5 градусов, который был установлен в 1990 году, - рассказал синоптик.

Подняться до такой температуры могут помешать облака, которые закроют солнце. Но день явно станет самым теплым с начала года.

Напомним, что в четверг ожидается похолодание до плюс 4-6 градусов, а перед этим ночью пройдут дожди с мокрым снегом.