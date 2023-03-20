Танцовщицу бара изнасиловали и ограбили в Мурино на свидании

19-летнюю девушки изнасиловали и ограбили на первом свидании в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Молодая жительница Санкт-Петербурга отправилась на романтическое свидание, но стала жертвой насильника. 19-летняя девушка, работающая танцовщицей в одном из баров на Думской улице в ночь на 19 марта 2023 года отправилась в Мурино на встречу с парнем, которая закончилась для нее страшно. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девушка приехала в половине третьего ночи в квартиру на улице Авиаторов Балтики к малознакомому парню, с которым познакомилась днем ранее в мессенджере. Вместо романтической ночи молодой человек изнасиловал ее, после чего приставил в горлу нож, отобрал телефон и через мобильный банк перевел со счета танцовщицы на свой номер телефона 29 тысяч рублей, - рассказал источник.

В шестом часу утра парень выпроводил девушку из дома, оставив ее без телефона и денег. После этого несчастная обратилась в полицию.

Спустя три часа стражи порядка задержали 22-летнего гражданина Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.